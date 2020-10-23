由於全國多數地區收緊封鎖限制，周五新數據顯示英國十月消費者信心出現自第一波疫情爆發以來最大跌勢。

GfK消費者信心指數在十月來到-31，為自五月以來最低水準，較前一個月的-25下跌了6點，亦低於路透預期。

該調查在10月1日至10月14日進行，當時主要大城市例如曼徹斯特等皆進入新封鎖措施，調查單位GfK警告指數有進一步下跌的風險。

指數下滑6點也是次於三月封鎖之初的紀錄，當時下滑驚人的25點。

指數數據中顯示，家戶對未來12個月的經濟展望下跌了12點。強勁的家戶需求在過去一直為英國免於封鎖困擾的經濟復甦支撐點，十月的數據顯示悲觀。

此前其他數據顯示，英國在七月和八月的零售銷售來到高於疫情前水準，九月的家戶購買亦接近去年同期水準。經濟學家擔憂該反彈為後補的報復性需求，如果失業率上揚的話，可能會退去。

英國的補貼計畫在本月底到期，財政部長在周四稍晚提出新的就業支援計畫，希望能保護更多就業。

另外，周四數據顯示歐元區消費者信心指數在十月較前一月下降1.6點。歐盟表示，初值顯示消費者士氣從九月的-13.9降到-15.5，路透對十月的預測則為-15.0。在歐盟地區該指數則為-16.5。

(時報資訊)