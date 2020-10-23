日本10月製造業活動持續萎縮，，凸顯出全球新冠肺炎疫情捲土重來，對這個世界第三大經濟體造成的衝擊。

日本製造業正面臨萎縮加劇的風險，因新疫情爆發使這個仰賴貿易的經濟體盼由出口帶動復甦的希望受到挫折。

財經數據服務公司IHS Markit周五公布，au Jibun Bank日本10月製造業採購經理人指數（PMI）初值為48.0，雖高於9月終值47.7，但仍為連續第18個月跌破榮枯分界線50.0。

不過，該調查仍指出一些亮點，隨著整體產量與新訂單趨於穩定，10月製造業PMI雖仍呈現萎縮，但創下1月以來新高。

此外，10月服務業PMI初值為46.6，低於前一個月的46.9。綜合PMI初值為46.7，較9月終值46.6微升。

10月服務業活動較9月加速萎縮，使整體民間商業情勢蒙上陰影。

負責編制這份調查報告的IHS Markit首席經濟學家Bernard Aw表示，日本民間部門在第四季初的表現不佳，復甦進展緩慢，且未來幾個月可能也仍然如此，因為全球新冠肺炎疫情反彈恐將拖累日本經濟活動，尤其在出口領域。

日本媒體報導，日本首相菅義偉計畫最快下個月指示其政府制定一項激勵方案，以提振脆弱的消費者信心。

(時報資訊)