是美國制裁影響浮現？或是疫情打擊海外市場需求？華為今日發布2020年Q3財務報告，收入雖仍持續成長，但速度放緩，淨利率相較去年也下滑，而且不如往常公布營運商業務、消費者業務、企業業務等分項收入，在下階段展望也未提到手機。

華為前3季總收入6713億人民幣，較去年同期增加9.9%，而去年同期和前年同期相比增幅是24.4%。據外媒估算Q3季度收入2173億人民幣，相較去年Q3只成長3.7%。淨利率方面，去年前9個月是8.7%，今年前9個月是8%，也略微下滑。

在聲明中華為表示，下階段將充分利用華為在AI(人工智慧)、雲端、5G、演算法等通信技術上的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G網路紅利。

CNBC分析，美國的制裁正持續傷害華為，去年華為被列入出口黑名單，谷歌(Google)也中斷合作關係導致華為手機無法再使用Android系統，已經打擊其海外智慧型手機銷售。今年美國升級禁令，直接切斷晶片供應鏈，從生產面扼殺華為最核心的業務。

(中時新聞網)