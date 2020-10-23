名間鄉「廖董」的白色倉庫內，停放的R22直升機10月23日被現場查扣（民眾提供／黃立杰南投傳真）

「R22型直升機」違法飛行事件，引起各界關注，近日南投名間也傳出疑似直升機偷飛情事。23日南投地檢署，指揮南投警分局、刑事警察大隊，在名間一處鐵皮倉庫，查扣廖姓台商所擁有的R22直昇機和另一部5人座直昇機；相關人士現由南投警分局詢問中。

據了解，擁有直升機的廖姓台商，人稱「廖董」，今年3月起多在大陸工作，迄今未回台，是否有人駕駛直升機偷飛，還待確認。

全台目前並沒有合法申請的R22型直升機，投檢今年10月初掌握恐有直昇機違法飛行的情資，積極與南投警察局及主管機關聯繫，針對直升機所有人是否使用未領適航證書之航空器飛航等相關事證蒐證，以維護飛航秩序，並保障民眾安全。

投檢今日指揮南投警分局、刑事警大隊，會同交通部民航局人員，在名間某工廠鐵皮倉庫，查扣Robison R22 Beta II型2人座直升機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機各1部，及外觀破損的R22型直升機座艙、外殼、零件等，為廖男維修直升機的陳男及廖男妻子23日均到案說明。

呼籲愛好飛航人士，如有使用未經檢驗合格航空器的情形，應儘速依照民用航空法及相關規定，合法取得相關證照，適法飛行，以保障自身和社會大眾安全。

(中時 )