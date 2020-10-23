美國雪城大學講座教授、前美國國務院副國務卿史坦伯格，今視訊連線陸委會主辦的研討會表示，美國民主黨總統參選人拜登勝選，還是會持續與台灣合作，而川普的確讓我們把焦點放在中國上，美中關係快降到「零度」，但兩黨團結一致、巨棒外交才能維護美國利益，拜登也一定會這麼做。

陸委會23日舉辦「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，史坦伯格以視訊方式出席，他表示，美國跨黨派間有共識認為中國是對手，智庫芝加哥全球事務委員會調查美中關係降到1978年後的新低點，「快降到零度了」，已達類似冷戰時對蘇聯的態度。

史坦伯格指出，許多國家開始質疑中國的意圖，中國是戰狼，原本和平的中國夢現在變成戰狼外交。至於兩岸關係，他說，中國對蔡政府敵意上升，以威嚇、處罰台灣當局的行為跟措辭，近期共機幾度越過海峽中線並發布挑釁影片。

被問到如果拜登勝選，拜登政府對中態度會如何，史坦伯格認為，拜登還是會持續與台灣合作，現在川普對華措詞非常強硬，包括國務卿蓬佩奧也很強硬，但強硬之後帶來什麼效果，中國是否因此停止南海軍演、停止威嚇台灣及澳洲、停止越線？我們需好好思考，哪些事情實際上帶來改變，又如貿易戰是否真的為美國帶來就業機會或改變中國行為，不過川普的確讓我們把焦點放在中國上。

(中時 )