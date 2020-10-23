事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

46歲余姓女子22日上午8點多騎機車，行經苗栗市中山路南苗市場附近路口，疑似因搶快，想切換車道繞過前方遊覽車，卻被後方來不及閃避的自小客車追撞，余女連人帶車撞進遊覽車後輪旁，幸好當時遊覽車是停止狀態，余女僅受輕傷，警方調查肇事3方均沒有酒駕，肇事責任有待釐清。

苗栗市中山路南苗市場前，昨日上午發生車禍，1名余姓女子騎乘機車，沿著中山路由北往南直行，見路口有1輛遊覽車暫停紅燈，她從右側向左橫跨越車道，後方自小客車閃避不及追撞，余女連人帶車被撞進遊覽車後輪旁，受傷倒地，由於事發現場鄰近南苗市場，目擊民眾驚呼「女騎士搶快！」。

幸好遊覽車當時為靜止狀態，余女沒有被捲入車輪下，緊急送醫後生命徵象穩定，警方調查，肇事的謝姓遊覽車司機、康姓自小客車駕駛、余姓騎士都沒有酒駕，初步研判是余女變換車道不當釀禍，詳細肇事責任有待進一步釐清。

(中時 )