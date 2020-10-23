台中市政府低碳城市推動辦公室為推廣低碳概念，舉辦「低碳知識大會考」，邀學生試身手。(中市府提供／林欣儀台中傳真

為確實宣導低碳觀念，讓環保節能的行動伸直每個人心中，台中市政府舉辦「低碳知識大會考」活動，即日起至10月底為止，只要是台中市內國小、國中或高中在學生，參加知識會考並達到70分以上，即有機會抽中1萬元禮券的頭獎，總獎金更高達45萬元。

「台中市低碳知識大會考」的考題有哪些？台中市政府低碳城市推動辦公室指出，包括太陽能、風力等再生能源的認識與運用都囊括在其中，題目設計以好玩、好學及好康為主軸，除幫助學生學習，也有助於老師在課堂中帶領學生參與測驗，讓低碳教育在校園內確實推動。

低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示，「台中市低碳知識大會考」總獎金高達45萬元，其中頭獎共有10名、可獲得禮券1萬元，二獎共1100名、可獲超商禮券200元，三獎則有1300名、可獲禮券100元；只要台中市國中小及高中學生皆可參加線上測試，活動截止時將進行抽獎，並以手機送達電子禮券，落實無紙化與減碳訴求。

低碳城市推動辦公室強調，「引風」是替風留一條路、「增綠」為全民推動植樹計畫、「留藍」則是建置滯洪池，此三項為中市府目前推動減碳措施主軸，盼透過活動讓學生從日常生活中落實隨手關燈、多搭大眾運輸工具或響應蔬食等節能減碳作為。

(中時 )