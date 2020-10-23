國民黨立委張育美發起「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」，今在立法院舉辦成立大會，擔任首任會長的張育美指出，中華民國與瑞士處境類似，有很多地方可以跟瑞士學習，國會議員聯誼會的成立，有助於推動雙邊的交流。

「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」由張育美發起並擔任首任會長，副會長為國民黨立委林思銘、鄭正鈐、洪孟楷，目前會員有24位立委。今在成立大會上我國駐瑞士代表黃偉峰及瑞士國會台灣小組內5位國會議員透過錄影的方式表達祝賀。張育美指出，原本瑞士國會台灣小組要於4月訪台，但因新冠疫情影響未能成行，在疫情結束後有信心會重啟。

立法院祕書長林志嘉表示，我國與瑞士同樣缺乏天然資源，但瑞士的精密工業、生技產業的開發都有深度專業與特別的體系值得我國來研究，瑞士同時也是吸引最多聯合國周邊組織的國家，雙邊互相交流一定有幫助。他也承諾只要有互相交流，院方一定會全力支持並給予幫助。

與會的外交部政務次長田中光也說，我國與瑞士的處境是天然的夥伴，國會外交也是全民外交的一部分，且國會外交可能可以達到政府做不到的地方。他保證外交部會盡全力協助雙邊交流。他也提到，瑞士國會1995年成立台灣小組，他們相當支持中華民國，目前新冠疫情可能會短期限制住來往，但友誼一定會戰勝疫情。

(中時 )