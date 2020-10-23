迎接最新iPhone 12／iPhone 12 Pro系列在台上市，蘋果優質經銷商STUDIO A於23日宣布推出七大購機優惠、包含「中國信託LINE Pay卡」天天3％回饋、Apple／Android雙機回收最高折抵30,000元、SA Care 2.0全方位保障計劃贈送EarPods及快充組合、辦門號送購物金以及12月31日前SA點數折抵周邊商品100％等，最低0元購新機。

舉例來說，陳小姐若原為標準會員iPhone 8系列用戶，此次預約最新上市的 iPhone 12 Pro 128GB，單機售價33,900元，使用中信LINE Pay卡付款，即可獲得LINE Points 1,017點回饋及SA會員點數339點，以往標準會員折抵周邊配件上限為20％，12月31日前，陳小姐即可享有等同白金、鑽石級會員周邊折抵100％福利，點數可全額折抵保護殼及保護貼等周邊商品。若加購S.A Care 2.0全方位保障計劃，享有兩年期的保障服務，再送最高市價2,570元EarPods、SAP雙18W充電器及無線充電盤等周邊好禮。而原持有iPhone 8手機，還可享舊換新最高5,080元及多台折抵無上限等優惠。

STUIDO A 觀察本次iPhone 12開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 11時更為踴躍，預約量超過3倍。顏色以今年新色 iPhone 12 Pro「太平洋藍」及 iPhone 12 藍為最多、佔了近6成，其次為iPhone 12 pro 石墨黑及iPhone 12黑色。

容量方面，iPhone 12 Pro 以128／256GB型機為主，iPhone12系列近半數預約為128GB款式、64／256GB型機雖較少但也有近2成的預約量，顯示最新的iPhone 12其與Pro系列使用同款A14晶片、6.1吋OLED螢幕、超瓷晶盾面板與擁有優於玻璃四倍耐摔能力的功能，十分受到民眾所青睞，而中階容量規格更為大眾換機的目標首選。

(工商 )