28歲呂姓男子，日前凌晨與友人在艋舺夜市吃宵夜，結束後經過廣州街某家商旅，突然覺得鐵捲門看起來很單調，拿出黑色噴漆，隨興畫上一朵花後離去，警方獲報後循線逮捕呂男，依違反廢棄物清理法送辦。

警方20日接獲商旅報案，指稱店家的鐵捲門遭人亂塗鴉，因該家商旅，多年前陸續發生黑幫介入、鬥毆恐嚇案件，讓員工非常緊張，以為又是有心人滋事。

警方調閱監視器追查，發現呂姓男子涉有重嫌，日前將他傳喚到案，呂供稱19日晚和朋友在附近吃宵夜，行經該家商旅時，覺得銀色鐵捲門看起來很單調，剛好身上有罐噴漆，所以才隨興「畫了一朵花」，強調無人教唆，也跟店家沒有仇怨。

警方偵訊後，依違反廢棄物清理法，通知環保局人員對其開罰，可處1200至6000元罰緩，並要求呂男需將舊觀恢復，警方也表示，警方表示，台北市設有合法塗鴉場所，民眾可上網搜尋，切勿隨意塗鴉。

(中時 )