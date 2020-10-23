美系外資出具最新報告，認為華碩(2357)受惠消費性PC需求強勁、零組件業務轉佳，使2020年第三季營收表現優於預期，並看好第四季營收續揚、毛利率可望同步提升，將2020～2022年獲利預期調升18～19％，目標價自290元提升至298元，維持「買進」評等不變。

華碩今（23）日股價開高穩揚，一度上漲1.86％至246元，惟隨後漲勢收斂，終場小漲0.41％、收於242.5元，成交量小增至2500張。不過，三大法人持續偏空操作，近8個交易日持續賣超達4612張，其中以外資賣超3710張最多。

華碩9月集團自結合併營收470.42億元，月增8.79％、年增24.53％，創近3年10個月高點。帶動第三季集團合併營收1274.23億元，季增達38.1％、年增達35.63％，亦創4年半高點。累計前三季集團合併營收2904.52億元、年增14.33％，為近3年同期高點。

其中，華碩9月品牌自結營收為436.84億元，月增8.38％、年增24.31％，帶動第三季品牌營收1186.06億元、季增達41.05％、年增達37.78％。累計前三季品牌營收2654.12億元、年增16.4％。

華碩表示，第三季營收成長動能來自板卡產品、消費性電腦、商用電腦、電競產品線等，出貨年增率均逾3成，預期在營收規模及產品組合同步改善下，營運效益可望持續提升。在PC持續供不應求、新平台產品逐步放量下，對未來數季營運展望正向樂觀看待。

美系外資出具最新報告指出，華碩第三季品牌營收成長優於公司預期13％、市場預期12％，主要受惠消費型主流、高端電競及創作者電腦等PC需求續強，以及9月NVIDIA推出新款繪圖晶片（GPU），帶動主機板／顯示卡業務業務成長。

美系外資表示，第三季商用PC需求略有趨緩，但消費性PC需求仍維持強勁「雙升」動能。雖然第三季供應鏈出現零組件短缺，但預期第四季消費性PC需求仍然強勁，並看好NVIDIA新款繪圖晶片將推動華碩第四季零組件業務成長。

同時，美系外資指出，華碩營收約45％以美元計價、25％以人民幣計價，銷貨成本約70％以美元計價、24％以台幣計價、3％以人民幣計價。由於新台幣匯率第三季起強升，迄今保持強勁，預期華碩可望受惠台幣升值效益，帶動下半年毛利率表現提升。

為反應匯率優勢及強勁PC需求，帶動第三季營收表現優於預期、並可望帶動毛利率提升，美系外資將華碩2020～2022年獲利預期調升18～19％，並將目標價自290元提升至298元。基於高殖息率及穩健的淨現金水位，維持「買進」評等。

(時報資訊)