蘋果iPhone12今風光開賣，但指數難抵萬三關卡重重壓力，也使得台股今開高走低，開盤不到15分鐘隨即紅翻黑，壓回盤下震盪，呈現量縮整理，展開5日線攻防，終場失守12900關卡，台股今收跌18.21點、報在12898.82點、成交量為1516.55億元；台股周線翻紅、本周指數漲148.45點。

蘋果全新5G新機iPhone12今正式開賣，由於預購即傳出佳績，使得市場對於蘋果題材賦予期待，股王大立光(3008)開高震盪走高，漲幅一度近2%，股價最高達3210元，終場收漲1.27%，台積電(2330)早盤後即弱勢翻黑，也成為拖累指數翻黑的主要壓力，終場台積電收跌0.66%、報在452元，鴻海(2317)整廠則多震盪於平盤附近，終場收跌0.12%，蘋概三雄表現跌多漲少。

其餘權值股方面，聯電(2303)與美國司法部起訴之侵害營業秘密等罪名案件，將有機會在短時間內達成結論，且聯電將付出的解決金額低於預期，今走勢和大盤類似，開高走低，終場小跌；聯發科(2454)則小跌震盪，收跌1.45%；宏碁(2353)則受惠疫情帶動Chromebook需求暢旺，外資維持「買進」評等、目標價自26.5元調升至30元，今開高走高，最高站上24.75元，收漲逾4%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則逆勢有撐，雙雙站穩盤上小漲。

時序正值第三季財報公布、法說旺季，今焦點題材股聚焦業績、前景資優生，力成(6239)第三季每股賺2.1元，對第四季展望持續樂觀，今帶量大漲逾6%，可成(2474)則受惠車用布局報捷，漲幅逾3%；大同(2371)今恢復一般交易，盤中一度大漲9.36%，達23.35元，是今年度以來第三高，午盤後儘管漲幅收斂，但依舊維持逾6%，終場收在22.8元。

分析師表示，美國總統大選倒數，今辯論最終場，使得國際政經情勢及疫情持續影響台股，預計在美國總統大選揭曉前，資金偏向觀望，近期呈現量縮態勢，使得台股不易上攻，但下檔又有撐的情形，預料台股將在月線12700左右及前高13000狹幅震盪，考量台股上檔萬三點套牢賣壓沉重，後續上漲空間有限，不過下檔季線支撐強勁，建議選股不選市，可關注蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第四季展望佳的題材股。

(時報資訊)