RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）偵察機監視解放軍基地

就在華府剛通過新一輪對台軍售之際，美國空軍已證實，本周稍早一架RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）偵察機極不尋常地飛越北台灣上空，而這是情蒐，監視和偵察例行任務的一部份。

據《戰區》（The War Zone）網22日報導，美國太平洋空軍（PACAF）公關人員21日晚證實，1架RC 135W偵察機20日的確飛越北台灣，不過基於軍事行動安全，無法討論任務具體細節。

而當天稍早，飛機追蹤者已率先利用線上飛行追蹤軟體披露，RC-135W在相關區域執行任務。目前的追踪數據雖然有限，但顯示這架偵察機在過程中直接飛越台北。此外，飛行追蹤軟體也顯示，這架RC-135W偵察機的編號為62-4134。

RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）偵察機

USAF confirms that "a RC 135W [sic] Rivet Joint aircraft did fly over the northern portion of Taiwan yesterday as part of a routine mission."https://t.co/JhXw6vPpZx pic.twitter.com/Pehff41hF1 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 23, 2020

事實上，10月19日當天，同一架「鉚接」偵察機，還有一架美國海軍EP-3E白羊II型（AriesII）情報、監視及偵察（ISR）機被發現在連接菲律賓海和南海的巴士海峽執行任務。在美方今年的軍事活動中，巴士海峽情勢顯得格外緊張。

不過，一般來說，「鉚接」和其他美軍情報、監視及偵察機會出現在這太平洋戰略區，並不令人意外。相關活動已廣為人知，今年稍早驚動各方，甚至引發北京抗議，指責RC-135顯然使用假電碼偽裝成馬來西亞客機。

分析指出，雖然這次美國偵察機直接飛越台灣確實不尋常，但這並不是今年第一次。8月時，線上飛行追蹤軟體顯示，一架美國海軍EP-3E和這次飛了十分類似的航線，其中包括飛越台北。另外，6月時，一架美國海軍C-40運輸機也飛越了台灣。不僅如此，近兩年來，美國軍機和軍艦還數度穿越台灣海峽。

(中時新聞網)