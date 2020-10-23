中市議員冉齡軒：把中天關掉，等於變新聞一言堂

台中市議員冉齡軒23日在議會質詢時力挺中天電視，表示非常多的鄉親認為他們有權利選擇那一個電視台看新聞報導，中天報導的都有有憑有據，自由、真實的報導，人民有知的權利，這是我們台灣的驕傲，如果中天被關掉，等於是新聞一言堂；新聞局長黃國瑋表示，新聞及言論自由非常重要，相信NCC做出的決策，要符合社會期待。

冉齡軒今天適逢生日，為民喉舌馬不停蹄，下午在教育文化業務質詢時，拿出「維護言論自由、反對一言堂新聞報導」，「民主價值要多元報導、全力捍衛中天，反關台」的看板，力挺中天電視。

「大家以後如果說不乖乖聽話，是不是全部通通會被關掉？」冉齡軒表示，中天新聞提供民眾很多新聞來源，尤其基層有非常多民眾收看，很多的鄉親說，他們有權利選擇看那一台，選擇哪一個電視台來報導新聞，而且他們覺得中天報導的都有憑有據。

冉齡軒表示，民眾紛向她反映，現在如果將中天關掉，本來想看中天新聞報導的民眾，就變成比較沒有選擇性，他們可以看其他電視台，不是說不Ok，但他們認為要看平衡報導，還是轉回來看中天電視。

她強調，我們是民主、自由的國家，新聞報導的自由，大家有選擇的權利，如果只有把中天關掉，豈不變成新聞一言堂，那是不是媒體不乖乖聽話，全部通通會被關掉？

台中市新聞局長黃國瑋表示，新聞及言論自由非常重要，相信NCC做出的決策，要符合社會期待。（盧金足攝）

冉齡軒表示，現在全世界由網路可以看到很 多訊息，比中國大陸自由，我們的新聞自由，新聞不用被箝制，新聞自由真實的報導，人民有知的權利，新聞自由這是我們台灣的驕傲。

針對冉齡軒關心中天關台換照議題，黃國瑋指出，新聞及言論自由非常重要，相信NCC做出的決策，要符合社會期待。

(中時 )