雲林縣古坑鄉一名8旬老婦，中午於自家農田工作後，欲返家休息，卻未如期抵達，其家人分頭尋找3個多小時，仍未見蹤影。斗南分局與雲林縣救難協會分工動員，經過6小時搜尋，終在已無人居住的老家後院找到老婦，並由家屬平安帶回。
老婦患有失智症狀等其他慢性疾病，無法正常表達，22日上午9時許與老先生、兒子3人在自家農田工作，工作結束未如往常等待家人，自行離去。家屬在附近來回尋找3個多鐘頭，遍尋不著，心急如焚向警方報案，擔心老婦會發生危險。
警方調閱附近路口監視器，過濾周邊出入口畫面，皆未發現老婦身影。永光派出所、斗南分駐所員警全體動員，因農地位置偏僻，還找來雲林縣救難協會一同協尋，總共出動十幾名人力支援。
前後共找尋6小時，警方在天黑以前將老婦於老家後院平安尋獲，該處已無人居住。所幸過程未發生意外，家屬確認無誤後，自行將老婦帶回，同時也向警方與救難協會表達感謝之意。
斗南分局長蘇旭茂呼籲，民眾應留意家中失智長者，可配戴愛心手環、守護手鏈以防走失，或至轄區分局留下指紋建檔，以便警方迅速尋獲，協助平安返家。
(中時 )
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