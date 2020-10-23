國際廢鋼原料價格持穩走堅，加上本周鋼廠接單暢旺，市場預期，下周鋼筋大廠豐興(2015)可望調漲廢鋼收購價，鋼筋價格亦有望同步調高。

豐興本周盤價全面開平盤，在原料價格走堅以及鋼廠限量接單下，下周原料及產品價格預期均將上漲。

近期國際廢鋼原料價格盤整，豐興本周廢鋼、鋼筋及型鋼盤價全面開平盤，為連續第三周維持平盤。

豐興本周全面開平盤，廢鋼收購價維持每公噸7300元。鋼筋本周同步為平盤，每噸1.53萬元。型鋼每公噸基價維持2萬100元。

展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。

展望明年，將持續隨著建廠、營建需求，豐興鋼筋訂單能見度達好幾個月，東和鋼鐵(2006)鋼筋訂單能見度也到明年第二季，顯示明年鋼筋出貨可望維持在高檔，對電爐廠營運提供助力。

(時報資訊)