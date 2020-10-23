英國與日本周五正式簽署新的貿易協定，為英國自今年初脫歐以來，達成首個大型貿易協定。英國與其最緊密的貿易夥伴歐盟，目前仍掙扎於新的廣泛協議的協商談判。

英國貿易部長特魯斯(Liz Truss)在東京的簽約會議上指出，這是英國成為獨立貿易國家以來完成的第一個新的自由貿易協定。在日出的國家迎接新時代的來臨，非常合適。

特魯斯與日本外相茂木敏充先於九月達成廣泛協議。茂木敏充指出，這是日本與英國促進自由貿易的體現。

英國表示，該協定將使99%的對日出口免於關稅，與2018年相較，長期而言將增加152億英鎊(約199億美元)的貿易。該協定將在2026年讓英國對日本汽車課徵零關稅，與日本和歐盟的貿易協定相同。

新的貿易協定將在2021年1月1日生效。

日本外長茂木敏充同時表示，歡迎英國加入11成員國的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)的自由貿易協定，並計畫提供必要支持。

CPTPP目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、加拿大、墨西哥、祕魯、智利。

(時報資訊)