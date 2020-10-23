光復節將至，國民黨舉辦多項活動，包括今天邀請僑胞前來中央黨部共慶光復節，黨主席江啟臣致詞時除了一再提到「中華民族」乃至「炎黃子孫」等字眼之外，也對大陸喊話，文攻武嚇只會讓兩岸距離越來越遠，唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨的唯一出路。

江啟臣今天在出席抗戰勝利暨台灣光復75周年與僑胞有約活動致詞時表示，以往僑界多半利用光輝十月返國，今年因為疫情返國人數較少，但很慶幸至少在全球疫情嚴峻之際仍可以在台灣辦聚會。今年是台灣光復75周年，國民黨智庫昨天已辦活動，光復節當天周日也將邀請歌星辦音樂會。

江啟臣指出，八年對日抗戰造成千萬人傷亡，最終贏得勝利，終結台灣被日本半個世紀的殖民，所以光復節是很有意義的日子，對全體中華民族而言，象徵自鴉片戰爭以來的百年國恥走向再復興，海外華僑是忠實後盾更參與每一次民族重建的過程，國父革命獲得華僑力挺，傾全力捐輸，且在海外建立組織，贏得最終武昌起義成功，因此國父曾說華僑是革命之母。

江啟臣表示，抗戰時華僑也大力捐助抗日，從1939年到1942年有3200多人回國參與抗戰後援工作，當中1028人殉職。中央政府播遷來台後華僑投資也成為政府建設重要資源，長期旅居海外華人最能體會國家強盛的重要。台灣光復不但是多數台灣人的期待也是兩岸歷史無法斷裂的臍帶，台灣光復是炎黃子孫的共同成就，如今兩岸政治制度雖不同，但彼此休戚與共，沒有仇視對抗的理由，中華民國至今109年屹立不搖，文攻武嚇只會讓兩岸距離越來越遠，唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨的唯一出路。

江啟臣強調，國民黨已通過多項改革提案，未來會繼續為了捍衛中華民國與守護民眾權益而奮戰，也歡迎僑民提出各種建言，一起為了中華民國而努力。

國民黨祕書長李乾龍、副秘書長柯志恩、立委溫玉霞、前立委童惠珍等人也出席本次活動。

(中時 )