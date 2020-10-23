楊丞琳將舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，11月6日首場也是最新專輯《LIKE A STAR》實體發行日，在迎接出道20週年的2020年推出第12張專輯，楊丞琳認為歲月送給她最好的20歲成年禮禮物，就是這次的演唱會和新專輯，演唱會是屬於自己和粉絲的禮物，也是很好的紀念，至於新專輯是演唱會前導專輯，表達回到初心的概念。

她不只在音樂風格跳脫舒適圈，此次是首張以R&B和舞曲路線為主軸的專輯，造型也跳脫以往不穿緊身衣的束縛，率先曝光的黑色酷帥YSL大露背裝，超緊身衣大秀運動健身的好曲線，楊丞琳表示自己是一個知道什麼時候該做什麼事的人，出道20年的她還有很多的第一次可以呈現給大家，想藉此告訴大家：「不要害怕改變！你不做，永遠不知道你做不做得到。」而最近迷上密室逃脫的她，也推出「LIKE A STAR」特別企劃「給追逐星星的你」，是IG版線上解謎遊戲，在開啟一道道關卡、享受瘋狂燒腦的遊戲同時，更有獲得超級驚喜的幸運機會。

楊丞琳推出IG版線上解謎遊戲。（EMI提供）

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