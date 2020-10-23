中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。20日國家政策研究基金會公布最新民調，有59.5%民眾認為兩岸不會發生戰爭，而其中「20至29歲」族群有66.3%認為不會發生戰爭，比例最高；兩岸開戰遭斷水、電、通訊與網路等損傷，「20至29歲」高達6成表示可以承受，是所有族群中比例最高者；諷刺的是，為維護台灣尊嚴不惜與中共打一戰，「20至29歲」不認同比例高達75%，又是所有族群中比例最高者。可見，越年輕的族群越認為不會發生戰爭，又自己最能承受戰爭帶來的損害，卻又最不願上戰場。

國家政策研究基金會公布最新民調，由國政基金會副執行長黃心華主持，國民黨籍立法委員謝衣鳳、陳以信共同與會。「依照最近的局勢演變下去，請問您覺得兩岸有沒有可能發生戰爭？」59.5%民眾認為「不可能」、22.3%認為「可能」、18.2%則是「無反應」。而其中，「20至29歲」族群高達66.3%認為不會發生戰爭，佔各年齡層比例最高

針對兩岸開戰除了造成人命死傷，還會被斷水、斷電、斷通訊與網路問題，「70歲及以上」族群有4成表示「無法承受」，「20至29歲」族群則表示「可以承受」。不僅如此，針對「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」問題，有67%民眾表示「不認同」；值得注意的是，本題「70歲及以上」族群僅52%表示「不認同」，是各族群中最願意「為台而戰」的，「20至29歲」族群則高達75%表示「不認同」，與外界印象中年輕人高喊的「台灣價值」相差甚遠。

此外，針對「如果兩岸開戰的話，請問您認為美國會不會出兵協助保衛台灣」問題，46%民眾表示「肯定，而其中自承是國民黨支持者僅25%，自承是民進黨支持者則高達69%，兩者比例懸殊。

(中時新聞網)