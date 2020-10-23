屏東縣一名洪姓司機今年3月駕駛公司大貨車時，載運超過車尾3公尺的鋼條，也未懸掛紅燈或反光標識提醒他人，導致倒車時意外擦撞機車騎士，該騎士頭部外傷、前胸和肋骨多處骨折當場死亡；屏東地院考量司機與家屬已達和解，依過失致人於死罪判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決書表示，貨車裝載的物品如果不能在框式車廂內容納，物品向後伸長度最多不得超過車輛全長百分之30，但洪姓司機載運的鋼筋條已超出車尾3公尺，且並未在後端懸掛危險標識、夜間用紅燈或反光標識，倒車時也沒有緩慢後倒，導致倒車時擦撞一名機車騎士。

該名騎士遭撞後，頭部外傷併顏面骨骨折、前胸撕裂傷併胸骨及二側肋骨多處骨折及連迦胸、右鼠蹊撕裂傷致出血性休克當場死亡。

屏東地院法官認為，洪姓司機犯案後主動向員警坦承肇事、相當懊悔，並積極與死者家屬達成調解，且已履行調解條件，考量到他家中經濟狀況尚可，也沒有未成年子女需要扶養，最終依過失致人於死罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)