台灣獼猴近日大鬧雲林縣淵明國中，縣府今天派人在上下學時放炮驅猴，讓師生平安進出校門；農業處也請專家評估架設電圍網可能性，但因猴群可透過電桿與電線爬入校園而作罷。
雲林縣林內鄉龍過脈森林步道，蘊藏豐富的生態，約有40幾隻獼猴在此生活，淵明國中緊鄰龍過脈森林步道，校園常有獼猴出現，21日發生30幾隻獼猴大鬧校園，一度想要搶學生手中的早餐，還拆了一台監視器。
淵明國中校長丁清(峰)向雲林縣政府求援，農業處森林保育科長張文東表示，已調派驅猴人在學生上學及放學前，放炮驅趕猴群。
張文東接受中央社記者訪問表示，農業處近兩年補助農民架設電圍網設施驅趕獼猴，昨天也請專家到淵明國中評估架設電網的可能性，不過淵明國中四周有電桿及電線，縱使設置電網，彌猴還是會爬上電桿再走電線進入校園，除非電線地下化，否則設置電網效果不大。
張文東說，民眾必須停止餵養野生彌猴，才能杜絕牠們靠近人；研判龍過脈森林步道猴群長期被民眾餵食，改變了覓食的習慣，才會發生搶奪學生早餐的行為。
雲林縣農業處長魏勝德表示，台灣獼猴數量增加，108年1月9日已從保育類調整為一般類野生動物，縣府將建請中央研議相關獼猴政策及法令，控制獼猴的危害。（編輯：陳清芳）1091023
(中央社)
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