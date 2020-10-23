桃園市觀音區一名4歲的邱姓男童，於22日傍晚趁著外婆倒垃圾的時候，獨自跑出門玩耍，但年幼的男童認不得回家的路，在娃娃機店裡大哭，民眾見狀帶他到派出所尋求協助，所幸在員警逐戶詢問的途中，剛好遇到男童的外婆，讓祖孫倆順利團圓。

大園警分局新坡派出所副所長吳而立表示，於22日傍晚有民眾帶著一名男童前來報案，稱該名男童獨自在娃娃機店裡大哭疑似迷路，請警方幫忙協尋家人，警員李嘉欣、沈君丞、翁碩宏等人見男童不停啜泣，身體也因為淋雨著涼而微微顫抖，便先提供熱飲及糖果安撫男童的情緒。

男童情緒緩和後，雖能說出自己的名字，但仍不知道家住哪裡及家人的聯絡方式，員警只好帶著他詢問附近住戶，剛好在途中遇到心急找孫的男童外婆，祖孫倆見到彼此後立刻相擁而泣。

男童外婆表示，傍晚時她出門倒垃圾，回家後就發現孫子不見了，到處找都找不到，心裡非常著急，正準備要到派出所報案，幸好老天保佑，在路上遇到員警及孫子，讓她頓時鬆了一口氣，非常感謝警方的熱心協助。

(中時 )