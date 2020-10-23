台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，雨季危及兩側農田，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國接獲陳情，23日邀集相關單位現勘。農委會農田水利署台中管理處同意投入1400萬元改善漿砌卵石護岸，長度170米、兩側共340米，預定明年10月底完工

龍形溝漿砌卵石護岸長期遭大水沖刷，導致部分堤防剝落損毀，加上堤頂高埕不一，相差1公尺多，遇上豪雨水位上升，往往容易溢出堤外，造成兩側農田淹水，威脅民眾安全。

楊瓊瓔表示，現勘發現此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，約170公尺有崩塌現象，使得斷面不足，排水不良，影響水路流通，以致遇雨即淹，建議施作矩形溝，以徹底解決水患。

頭家里長黃聖明說，這個灌溉排水系統在30年前是用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水、溢滿到農田，造成農作損失。賴朝國也說，龍形溝位於頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。

楊瓊瓔要求加速辦理設計及發包作業，務必如期如質完工。農委會農田水利署台中管理處工務組長何廷祥承諾儘速籌措工程經費約1400萬元，若發包順利，可在明年10月底完工。

(中時 )