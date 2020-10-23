下周國際新聞事件
10/26 周一 9月芝加哥Fed全國活動指數
美國9月新屋銷售
業績報告:恩智浦
10/27 周二 韓國第三季GDP
美國9月耐久財訂單
美國8月房價指數
10月里奇蒙製造業指數
業績報告:微軟、輝瑞、默克、3M、禮來、超微
10/28 周三 API原油庫存報告
南韓10月消息者信心
美國MBA抵押貸款申請
美國9月商品貿易收支
EIA原油庫存報告
業績報告:UPS、波音、奇異、eBay、福特汽車
10/29 周四 日本9月零售銷售報告
日本央行利率決議、經濟展望報告
歐元區10月消費者信心
美國請領失業給付人數報告
美國第三季GDP
歐洲央行利率決議
美國9月簽約待過戶成屋銷售指數
業績報告:三星電子、蘋果、亞馬遜、索尼
10/30 周五 南韓9月工業生產
日本9月就業報告
日本零售銷售額
德國第三季GDP
歐元區第三季GDP
美國9月PCE物價指數
10月芝加哥PMI
業績報告:樂金電子、夏普
(時報資訊)
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