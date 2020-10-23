下周國際新聞事件

10/26　周一 9月芝加哥Fed全國活動指數

美國9月新屋銷售

業績報告:恩智浦

10/27　周二 韓國第三季GDP

美國9月耐久財訂單

美國8月房價指數

10月里奇蒙製造業指數

業績報告:微軟、輝瑞、默克、3M、禮來、超微

10/28　周三 API原油庫存報告

南韓10月消息者信心

美國MBA抵押貸款申請

美國9月商品貿易收支

EIA原油庫存報告

業績報告:UPS、波音、奇異、eBay、福特汽車

10/29　周四 日本9月零售銷售報告

日本央行利率決議、經濟展望報告

歐元區10月消費者信心

美國請領失業給付人數報告

美國第三季GDP

歐洲央行利率決議

美國9月簽約待過戶成屋銷售指數

業績報告:三星電子、蘋果、亞馬遜、索尼

10/30　周五 南韓9月工業生產

日本9月就業報告

日本零售銷售額

德國第三季GDP

歐元區第三季GDP

美國9月PCE物價指數

10月芝加哥PMI

業績報告:樂金電子、夏普

(時報資訊)

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