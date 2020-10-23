《生醫股》安克虛實並進布局全球 研發展業不停歇

安克(4188)下午舉行法說會，總經理李伊俐表示，看準國內龐大健診商機，已與多家大型醫院、健檢中心簽約另透過授權、經銷等模式，連結國際醫療通路，並和超音波大廠洽談合作，創造雙贏，更與國際頂尖醫學中心，進行上市後臨床研究合作，擴大產品應用，創造更大市場價值。

看準預防醫學及後疫情時代的龐大健診商機，李伊俐說，上半年已提早完成各大健診相關單位布局，包括中國附醫、彰基、義大、中山附醫、聯安等健檢中心，列入專案或包套行程，建立成功營運模式，有效滲透市場。

全球疫情未歇，在實體拜訪、大型展會紛紛喊卡同時，安克生醫積極應變，以線上參展、虛擬展位來擴大行銷，同時透過線上會議，持續開拓國際市場。李伊俐說，公司舉辦多場跨國線上論壇、線上行銷推廣，收到良好成效，此外，也和國際超音波大廠維持線上的緊密溝通，洽談授權合作，甚至與國外夥伴進行中的臨床試驗合作，也透過線上教育訓練、定期個案分析，完整掌控進度。

為擴大產品應用，創造更大市場價值，安克生醫持續與國內外各知名醫學中心、醫療團隊，進行臨床上市後研究合作，當中，包括和全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心，於今年7月展開國際合作案，期盼於2021年底完成，並由計畫主持人發表論文於國際知名醫學期刊，提高全球能見度，替國際展業邁出重要的里程碑。

(時報資訊)