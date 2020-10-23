市議員陳清龍表示，運動應是跨越障礙最有效的捷徑，輪椅夢公園實現行動不便者坐著輪椅運動的願景而生。（盧金足攝）

台中市號稱友善城市，新北市、高雄市皆有「輪椅夢公園」，鼓勵身障者運動，但台中市還未設立輪椅夢公園，市議員陳清龍23日為身障朋友發聲，催生台中市早日成立「輪椅夢公園」，建議豐原區中正公園1公頃閒置空間，可以多加運用。運動局會勘後，請用地管理機關辦理土地整地、鋪草及圍網架設等安全設施，爭取經費以身障運動者需求為考量，規畫多元休閒活動，建置符合身障者所需的運動場地。

運動是健康生活的基本元素，根據統計國內身心障礙族群已達118萬人，陳清龍，同時也是身心障礙體育總會理事長表示，身障者渴望參與戶外運動，卻常受限場地障礙與設備不足，無法正常運動。

目前新北市、高雄市皆有「輪椅夢公園」，鼓勵身障者運動，園區內包含動態的球類、攀岩、手搖車，靜態如瑜珈、體適能等，讓身障者運動都能輕易實現，希望市府找尋適當場地規畫台中輪椅夢公園，提供身障運動族群更多元的休閒環境，培養運動習慣。

陳清龍表示，運動應是跨越障礙最有效的捷徑，輪椅夢公園實現行動不便者坐著輪椅運動的願景而生，接觸身障運動這幾年來深刻體會身障者在從事運動時常碰到困難，希望為身障運動者爭取，創造運動共融的環境。

陳清龍針對校園水泥化提出想法，認為現在校園草地減少，透水鋪面也少見，且未來計畫將逐步於各班裝設冷氣，夏日炎炎冷氣開放下，碳排放量增加，環境勢必愈來愈糟，孩子們如同封閉在大型水泥建築物中學習。

嘉義市政府有意讓PU跑道逐步汰換，未來孩子們將奔馳在會呼吸的跑道上，台南市2014年就推動草地跑道與操場，環境永續是共同課題，建議應朝環保校園方向，納入改善。

為活化創新教學，現由中央補助改善校園數位設備，全市國一及國二使用教室皆有智慧型設備以供學生上課使用，獨缺國中三年級的學生。

陳清龍表示，由於經費籌措困難尚無法全面普及化，學生到了三年級學習將出現落差，期教育局仍須補足缺口，提升學習效率。

運動局表示，為打造多元適性運動場域，運動局將持續考量身心障礙者運動需求，兼顧區域運動、都市計畫及用地取得等因素，盤點合適場地，規劃建置符合需求的運動設施，打造融合銀髮族、身障者或青少年等各年齡層通用的運動環境，落實健康城市目標。

針對豐原區中正公園1公頃閒置空間，運動局會勘後，將請用地管理機關辦理土地整地、鋪草及圍網架設等安全設施，後續運動局將爭取經費，以身障運動者需求為考量，規畫多元休閒活動，建置符合身障者所需的運動場地。

(中時 )