美國總統大選總統候選人終場辯論於昨（22）日結束，由於麥克風消音機制奏效，此次川普與拜登的表現也較上次來得冷靜、有秩序，不過比起2位候選人的攻防，許多網友更在意上回副總統辯論會上停在彭斯（Mike Pence）頭上的蒼蠅有沒有出現，很可惜蒼蠅這次罷工，讓不少網友直呼辯論「好失望」。
由於主辦方祭出麥克風消音機制，美大選總統候選人終場辯論相較首場辯論有秩序許多，川普慣用的「打斷對手」招數無法派上用場，雙方表現算是「中規中矩」。
不過比起川普與拜登闡述政策、互相攻訐，美國選民更在意蒼蠅有沒有現身，一直到最後，蒼蠅都沒有在辯論場上亂入，美國保守派媒體《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）幽默指出，蒼蠅先生沒有受邀出席本次辯論，全美各地的美國人都好失望。
《華盛頓觀察家報》的說法並非空穴來風，辯論結束後，推特上確實出現許多網友抱怨蒼蠅沒出現，有人問「蒼蠅去哪了」，有人說看辯論的唯一目的就是看蒼蠅出現，針對蒼蠅沒現身，許多網友喊「好失望」，也有人直言少了蒼蠅娛樂，這場辯論「好無聊」。
另外也有網友在辯論會中途留言，希望蒼蠅停在這2個老男人身上，也有網友說正在看2個「老白男」鬥嘴，一邊想著副總統辯論會上的蒼蠅在幹嘛。
7日美國大選副總統候選人辯論會上，1隻蒼蠅在彭斯發言時，停在他雪白的髮絲上，形成鮮明對比，當時在網路上也引發討論。
文章來源：A missing guest
(中時新聞網)
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