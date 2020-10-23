美國總統大選總統候選人終場辯論於昨（22）日結束，由於麥克風消音機制奏效，此次川普與拜登的表現也較上次來得冷靜、有秩序，不過比起2位候選人的攻防，許多網友更在意上回副總統辯論會上停在彭斯（Mike Pence）頭上的蒼蠅有沒有出現，很可惜蒼蠅這次罷工，讓不少網友直呼辯論「好失望」。

7日美國大選副總統候選人辯論會上，1隻蒼蠅在彭斯發言時，停在他雪白的髮絲上，形成鮮明對比。

由於主辦方祭出麥克風消音機制，美大選總統候選人終場辯論相較首場辯論有秩序許多，川普慣用的「打斷對手」招數無法派上用場，雙方表現算是「中規中矩」。

不過比起川普與拜登闡述政策、互相攻訐，美國選民更在意蒼蠅有沒有現身，一直到最後，蒼蠅都沒有在辯論場上亂入，美國保守派媒體《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）幽默指出，蒼蠅先生沒有受邀出席本次辯論，全美各地的美國人都好失望。

The fly didn’t show up tonight. pic.twitter.com/0kbptQVxYg — Dana Perino (@DanaPerino) October 23, 2020

《華盛頓觀察家報》的說法並非空穴來風，辯論結束後，推特上確實出現許多網友抱怨蒼蠅沒出現，有人問「蒼蠅去哪了」，有人說看辯論的唯一目的就是看蒼蠅出現，針對蒼蠅沒現身，許多網友喊「好失望」，也有人直言少了蒼蠅娛樂，這場辯論「好無聊」。

I was disappointed in the debates tonight because they gave the fly absolutely no time to speak — Kyle Davies (@REALKYLEDAVIES) October 23, 2020

Only reason to watch the debate was to see if the fly would show up. — DavidBGreeley (@DavidBGreeley) October 23, 2020

Where was the fucking fly to entertain us ?! #debate #boring — asal (@sallybznt) October 23, 2020

另外也有網友在辯論會中途留言，希望蒼蠅停在這2個老男人身上，也有網友說正在看2個「老白男」鬥嘴，一邊想著副總統辯論會上的蒼蠅在幹嘛。

Man what I would give for a fly to land on any of these two boring old ass men in this debate...#2020debate — Tobago Slim (@jeanpaulcomedy) October 23, 2020

Watching these old white men bicker on TV, wondering how the VP debate fly is doing — Mr. Barkey (@mrbarkey) October 23, 2020

7日美國大選副總統候選人辯論會上，1隻蒼蠅在彭斯發言時，停在他雪白的髮絲上，形成鮮明對比，當時在網路上也引發討論。

(中時新聞網)