北市觀傳局日前宣布，單週若出現逾15例新冠肺炎確診案例，將就停辦跨年活動，但是否包含境外案例，台北市長柯文哲今也澄清，不包含境外案例。北市副市長黃珊珊強調，若出現1本土案例，跨年活動就需全程戴口罩，並取消飲食攤位，而單週出現15例本土案例，則考慮取消跨年活動，將會在一週前宣布。

議員秦慧珠質疑，北市日前說若出現1名不明感染源的本土個案，將會進入第一階段，取消前期活動，跨年也將改線上直播，現在是否還如此？對此，柯文哲否認「不是」，柯強調詳細會再公布。

副市長黃珊珊表示，目前將採出現1例本土就全程戴口罩，並取消飲食攤位，若出現15例本土確診案例，將考慮取消停辦跨年活動，因為疫情每天在變，市府也會在1個禮拜前公布。

秦慧珠痛批，1周前才宣布會影響民眾訂房，但跨年有3天連假，市府應該超前部署。對此，柯直言這個很難，現在要進入一個風險管理時代。秦慧珠質疑，業者、民眾損失怎麼辦？柯僅稱，沒辦法。

(中時 )