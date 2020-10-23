據《人民海軍》微信公眾號消息，近期，南海海域風雲變幻，受颱風和熱帶低壓等影響，持續遭遇較強風雨天氣對部隊實戰化訓練提出了更大考驗和更高要求。10月20日至21日，南部戰區海軍航空兵緊貼實戰在海南島西部某海域，組織大規模空空導彈實射訓練。近百名飛行員參訓發射導彈數十枚，有效檢驗了部隊指揮協調後裝保障和實際使用武器能力。

空對空導彈實射是飛行員空戰的基本技能，也是對他們技術和身體的綜合考驗，飛行員必須在短時間內建立最佳攻擊航線完成導彈發射。

接到指令後，擔負投放靶標的投放機率先升空數分鐘後，裝掛某型空空導彈的攻擊機梯次升空直撲預定空域，發現目標後自主選擇發射時機果斷發射。

首批戰機攻擊結束後，隨即下降高度返航完成補給。再次出動訓練中，共有30多名飛行員是首次參加導彈實射訓練 。

此次是年度例行性訓練內容，針對訓練風險高、出動戰機多、天氣變化快、人員精力消耗大和佔場時間長等特點，他們科學籌劃、嚴密組織、精心準備有針對性地做好風險預測與控制，確保了導彈實射安全順利。

(中時 )