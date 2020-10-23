富邦悍將今晚將與統一獅決一死戰，內野票早早完售，今天僅剩少數外野票可買，不少球迷已經抵達新莊棒球場，在綿綿細雨中排隊買票，而排在首位的球迷更是下午約1點20分就來到球場。

原本在昨天要進行的「天王山之戰」因雨順延一天，悍將只要勝出就能在主場拋下藍色彩帶，輸球則被淘汰，統一則要全力阻擋悍將封王，再把戰線拉到明天的台南球場，與中信兄弟爭冠。

而此役內野門票早早完售，今天賽前僅剩少量的外野門票可以購買，而最早到球場排隊的球迷更是距離開賽前5小時就到場。

新莊悍將與統一獅之戰23日內野門票售完。（毛琬婷攝）

(中時 )