中職》悍將、統一天王山之戰 球迷冒雨排隊搶買票 15:162020/10/23 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 距離開賽前5小時已有球迷到新莊棒球場排隊買票。（毛琬婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將今晚將與統一獅決一死戰，內野票早早完售，今天僅剩少數外野票可買，不少球迷已經抵達新莊棒球場，在綿綿細雨中排隊買票，而排在首位的球迷更是下午約1點20分就來到球場。 原本在昨天要進行的「天王山之戰」因雨順延一天，悍將只要勝出就能在主場拋下藍色彩帶，輸球則被淘汰，統一則要全力阻擋悍將封王，再把戰線拉到明天的台南球場，與中信兄弟爭冠。 而此役內野門票早早完售，今天賽前僅剩少量的外野門票可以購買，而最早到球場排隊的球迷更是距離開賽前5小時就到場。 新莊悍將與統一獅之戰23日內野門票售完。（毛琬婷攝） (中時 ) #中華職棒 #CPBL #富邦悍將 #統一獅 #天王山之戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》悍將下半季打出抗壓性 高國輝盼看見藍色彩帶 18:582020/10/22 體育 中職》桃猿推張喜凱先發戰兄弟 台灣運彩不開盤 18:152020/10/16 體育 中職》富邦若2連勝明日封王 桃猿精銳盡出拚生機 12:332020/10/21 體育 中職》天王山之戰有經驗 索沙理髮廳照常開張 17:472020/10/22 體育 中職》獅邦戰沒有明天 劉育辰盼索沙吞新莊首敗 12:372020/10/23 體育 中職》誇讚林岳平聰明會帶隊 索沙：但最強還是我好友 18:102020/10/22 體育 中職》悍將推「新莊王」索沙搶勝 贏球封王輸球淘汰 11:002020/10/22 體育 中職》爭下半季冠軍3連戰 悍將明推羅力搶勝 16:552020/10/19 體育 中職》猿推洋投套餐無用 富邦最快明封王 21:432020/10/21 體育 中職》林宥穎適時一擊 悍將獵獅「超車」登頂 22:052020/10/16 體育 體育熱門新聞 中職》悍將、統一天王山之戰 球迷冒雨排隊搶買票 - 體育 NBA》經紀人批詹皇壟斷市場 還搞非法招募 - 體育 NBA》不悔放棄湖人帥位 泰隆盧：詹皇是我的人 - 體育 NBA》湖人助教：每次交易對方都要卡魯索 - 體育 中職》獅邦戰沒有明天 劉育辰盼索沙吞新莊首敗 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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