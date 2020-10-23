桃園地檢署查獲國人和越南籍失聯移工組成盜伐集團，還分工成首腦、仲介、車手、背工。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園地檢署查獲國人和越南籍失聯移工組成盜伐集團，還分工成首腦、仲介、車手、背工。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園地檢署查獲國人和越南籍失聯移工組成盜伐集團，還分工成首腦、仲介、車手、背工。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

警方今年2月查獲1名載運21塊台灣扁柏車手，桃園地檢署指揮組成專案小組循線追查，發現有國人和越南籍失聯移工組成盜伐集團，還分工成首腦、仲介、車手、背工。只要買家下單，就會到桃園市拉拉山伐木採一條龍外送，獲利達5、600萬元，偵結後將阮姓首腦及買家等11人依照違反組織犯罪條例、森林法起訴。

檢方調查，阮姓越南籍逃逸移工是盜伐集團首腦，去年7月開始，就找來越南籍失聯移工擔任背工，到拉拉山大溪事業區第32、33林班地砍伐、背運貴重林木下山，並由白牌車魏姓司機擔任車手，載運背工、林木。後來因人手不夠，8月時又邀集黃姓白牌車司機加入擔任車手。

其中魏載背工上山，就有3500元車資。載運背工及林木下山，並親自交給買家，魏則可拿到5萬元，再分3萬給黃。此外陳姓男子、顧姓男子則是擔任掮客、仲介工作，負責接受買家下的訂單，根據指定樹種、尺寸，再與阮姓首腦聯繫，再由阮指揮越南籍阮、陳、黎失聯移工上山盜伐。

黃姓、魏姓車手今年2月上山載運盜伐林木時，由魏擔任前導車把風，在台7線30.6公里處遭警方盤查，魏逃逸成功，黃則被逮到載運21塊台灣扁柏，市價達32公斤。黃被逮後，檢方認為可擴大追查，指揮警察第7總隊第5大隊、桃園市大溪警分局、移民署苗栗縣專勤隊組成專案小組，在農委會林務局新竹林區管理處協助下偵辦。

黃被逮後，阮仍持續盜伐工作，3月28日，眾人再度上山盜伐，不過在台7線46.8公里處被查獲，查出台灣扁柏28塊重1057公斤，價值46萬餘元，數量之多也令偵辦人員相當訝異。另外也追查出張姓、李姓、黃姓買家，將台灣扁柏轉售，或者製成聚寶盆、聚寶瓶、佛像，不法獲利高達5、600萬元。

檢方認為，眾人明知台灣扁柏需要在特定海拔、溫度下才得以成長，是珍貴林木，卻隨意盜伐。因盜伐集團事證明確，加上有持續性、牟利性、結構性，將阮姓等盜伐集團依照違反森林法、組織犯罪條例起訴。另外張姓等3名買家也依照違反森林法起訴，並向法院求處重刑及令入勞動處所強制工作。

此次循線破案，表現檢察官保育森林及國土之決心，呼籲山老鼠勿以身試法，也請民眾不要購買來路不明的珍貴木藝品，保護珍稀美麗的山林。

(中時 )