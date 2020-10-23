中華醫事科技大學109年傑出校友選拔結果出爐，由曾俊欽、賴信亨、江倩文、洪秋霞、翁志宜、吳佳信、李正忠、高誌鍵、呂志忠、李美英等10人當選。10位當選人無論自行創業或在企業擔任要職，均有傑出表現，不僅是華醫之光，也是學弟妹表率。

中華醫大10月31日將舉行創校52周年校慶暨運動會，校方循例於校慶前夕接受校友會及各界推薦優秀畢業校友參與選拔，遴選出10人當選109年傑出校友，分別是：79年醫事檢驗科畢業的曾俊欽、105年醫學檢驗生物技術研究所畢業的賴信亨、70年護理科畢業的江倩文、96年護理系畢業的洪秋霞、78年食品營養科畢業的翁志宜、83年醫事檢驗科畢業的吳佳信、103年視光產業碩士專班畢業的李正忠、96年食品營養系畢業的高誌鍵、107年視光系碩士班畢業的呂志忠、106年調理保健技術系畢業的李美英。

10位傑出校友當選人將於校慶暨運動會當天返校接受頒發當選證書及表揚，並納入校史館的傑出校友專區誌念。

(中時 )