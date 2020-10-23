這件震驚全國的校園殺人毀屍案，涉嫌人是死者許嘉真同班同學洪曉慧，兩人是知心之交，卻因同時愛上曾姓學長曾煥泰，為情引發殺機。

1996年9日上午10時許，被害人許嘉真被發現陳屍在清華大學輻生所演講廳時，因屍體已被強酸性「王水」腐蝕得面目全非，從現場有打鬥跡象、沿著台階的血跡、強酸及打開過的保險套等跡證，逐一過濾查訪對象後，認為兇手應為女性，並且應和死者熟識。

許嘉真生前近照。（圖／中時資料照）

經清查發現死者許嘉真與洪曉慧，同時愛上一名學長曾煥泰長，而事實上曾煥泰早已分別與兩女發生多次性行為。1998年3月7日凌晨，洪曉慧與許嘉真為了曾煥泰之事於該所演講廳內談判，引起爭吵，兩人激烈爭執後，洪曉慧動手打了許嘉真一巴掌，又以雙手掐住許嘉真的頸部，朝地面撞擊，導致許嘉真頭部因重擊地面大量流血，最後昏迷。

在網路上以「黑衣女子」自稱的兇手洪曉慧，事發後重返現場模擬之後,穿著黑衣服還押看守所。（圖／中時資料照）

洪曉慧後從實驗室內取一瓶「哥羅芳」化學藥劑，朝許嘉真後腦淋下，將許嘉真藏在演講廳冷氣機旁，並以紗布擦拭演講臺前血跡。案發16小時後，3月7日晚上9時15分，洪曉慧回到現場，驚覺許嘉真因昏迷吸入「哥羅芳」與光反應分解的「光氣」已窒息死亡，於是在輻射生物研究所實驗室內以硝酸、鹽酸混合成王水，成功以王水毀壞屍體，故許嘉真屍體被發現時五官已腫爛難以辨認，便在屍體旁放置一個使用過保險套，故佈疑陣。

洪女在逞兇後，曾以死者名義寫了三封電子信函給曾姓學長，讓其誤認死者還活著，並且製造不在場證明，自以為天衣無縫，反而欲蓋彌彰，成為破案關鍵之一。但專案人員在死者毛衣上，找到一枚洪女斷裂的指甲。

隨著案情逐漸明朗，並且掌握有力物證，終於突破洪女心防，俯首認罪，全案依殺人毀屍及竊盜罪嫌移送法辦。檢察官宋恭良並說明突破心防的關鍵是，從洪女的衣服上，採到許嘉真的血跡反應，也查出她在許嘉真死亡之後，假冒她的名義發出電子郵件，甚至是盜刷信用卡，並向洪女勸說坦承事實，可以向法官求情，讓她有自新的機會。

清華大學女研究生許嘉真和洪曉慧的共同男友，曾煥泰坦承他脫不了道義責任。（圖／中時資料照）

洪曉慧坦承犯案後，隔日被押解至命案現場，解說犯案動機與過程，歷時約兩個小時才結束。在命案現場的演講廳內，洪曉慧娓娓道出兩人為曾煥泰爭風吃醋經過，並一一表演當時動作。至下午四時三十分左右，結束模擬表演，在大批媒體工作人員的推擠中，被押回地檢署還押看守所。

許嘉真父母在觀看洪曉慧現場模擬後，在命案發生的輻生所前，面對媒體淚流滿面的說，上個月底女兒回家時，說三個月後就可以順利畢業拿到碩士學位。許父紅著眼眶難過得不能言語，許母則頻頻擦拭淚水。

這起案件台灣高等法院二審宣判時合議庭認為，行兇的被害人同學洪曉慧，並非一審認定是遭辱罵後才臨時有「殺人的不確定故意」，而是故意殺人，高院雖撤銷一審判決，但仍依殺人、毀損屍體二罪判處洪曉慧應執行有期徒刑十八年，褫奪公權十年。

而案發地「輻射生物 研究所演講廳」，因案發後長期使用率偏低，反而成為清大新生探險 的「景點」，凶手洪曉慧當時調製王水的實驗室，也悄悄在2016年被拆除，意味這起驚悚命案的軌跡，將漸漸從歷史中消失。

(中時新聞網)