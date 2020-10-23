獨／林口驚傳兇殺案一男倒臥宮廟 男子臟器外露亡 15:242020/10/23 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口今天上午發生兇殺案。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50多歲男子今天上午8時許，被發現陳屍林口區竹林路上一處宮廟旁，警消獲報趕到時發現臟器外露，身上有多處切割傷，已明顯死亡。 警方表示，嫌犯在事後已自行投案，雙方疑似有債物糾紛，嫌犯在酒後行兇，不久後在前往派出所投案，警方目前仍在偵訊中。 (中時 ) #嫌犯 #警方 #發現 #投案 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被阿嬌前夫賴弘國提告傳通緝 廣告小妹回應：沒收到傳票 10:042020/10/23 娛樂 嫌旅館鐵門太單調 無聊男「畫一朵花」被逮 14:372020/10/23 社會 韓國四代女團神顏Irene 昔日臭臉耍大牌行徑起底 00:052020/10/23 娛樂 深澳漁港驚傳火燒漁船 黑煙猛竄急救援 11:522020/10/23 社會 天倫悲劇 台南思覺失調子拿榔頭狠毆 52歲母慘死家中 12:332020/10/23 社會 少女吸笑氣昏迷遭3男輪流性侵 法院靠「影片姿勢」翻轉案情 07:452020/10/22 社會 收購事故車再自撞或報竊 警逮22嫌詐領4000多萬保險金 15:402020/10/22 社會 網友爆棄屍杏林醫院 警籲勿傳謠言 04:102020/10/22 地方新聞 曾遭警開槍耿耿於懷 男再與警衝突遭辦妨害公務 12:342020/10/22 社會 破毒咖啡包工廠 賣百萬包獲利6億 04:102020/10/22 社會新聞 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 獨》軍用吉普車突停路中冒煙 目擊民眾：追撞起火 - 社會 手機店變摩鐵！人夫檢查監視器 驚見老婆店內交纏狂戰小王 - 社會 百萬網紅「放火」揪F巨乳妹過夜 男友闖入「拍全裸道歉片」、勒索30萬 - 社會 少女被問性事大膽回「不然來做」 4男接力嘿咻全被關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。