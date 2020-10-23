50多歲男子今天上午8時許，被發現陳屍林口區竹林路上一處宮廟旁，警消獲報趕到時發現臟器外露，身上有多處切割傷，已明顯死亡。

警方表示，嫌犯在事後已自行投案，雙方疑似有債物糾紛，嫌犯在酒後行兇，不久後在前往派出所投案，警方目前仍在偵訊中。

(中時 )