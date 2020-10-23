台中市副市長陳子敬（左）與百歲人瑞張春森話家常。（王文吉攝）

台中市副市長陳子敬（左）致贈百歲人瑞王張蜜敬老狀與重陽禮金。（王文吉攝）

台中市副市長陳子敬與多位官員至百歲人員王張蜜家中道賀。（王文吉攝）

重陽佳節將至，台中市副市長陳子敬23日代表市長盧秀燕，拜訪101歲人瑞劉琨、甫滿百歲的張春森及王張蜜，三位人瑞分享早睡早起、不挑食、樂觀等長壽秘訣。陳子敬致贈長者重陽禮金1萬元，同時轉贈中央的重陽賀禮金鎖片及滿百敬老狀，祝長輩們「健康呷百二」！

陳子敬除致贈禮金、金鎖片等，並向阿公阿嬤請益長壽之道，社會局副局長陳坤皇、市議員羅永珍、大雅區長李修齊、神岡區長劉汶軒也到場祝福長輩。

喜歡聽平劇的劉琨說，三餐正常不挑食、樂觀就是他的長壽秘訣；曾獲選全國第46屆模範老人的張春森表示，他平常早睡早起、保持心情愉快，也會做外丹功運動養生。

彈琴、繪畫、編織毛線樣樣精通的王張蜜阿嬤說，自己三餐以米飯為主，不挑食、喜歡吃堅果，讓她擁有健康的身體。

陳子敬表示，劉琨阿公每天準時收看包青天與平劇、張春森阿公還能與滿堂子孫唱著《快樂的出航》、仍能提筆寫字的王張蜜阿嬤家中掛滿自己日前參加長青學苑時繪製的國畫作品，真是「家有一老，如有一寶」，期勉家人敬愛並珍惜與家中長輩相處的每一刻。

陳子敬指出，台中市老年人口將近38萬，市府將持續推動各項老人預防及照顧政策，打造台中成為銀髮幸福宜居城。

社會局副局長陳坤皇表示，台中市恢復老人健保補助、減輕子女負擔，並持續增加設置社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出促進身心健康；此外，實際居住台中的100歲以上人瑞，也有每月6000元敬老禮金福利，申請資訊可向各區公所或社會局洽詢。

社會局表示，今年將10月訂為敬老月，自10月1日至12月31日，持有敬老愛心卡的民眾，可至大樹藥局、黑橋牌企業、長榮桂冠酒店、全國大飯店、大同3C、鄉野情、凱擘影城、萬代福影城等超過600家指定店家，享受專屬優惠，詳細資訊請上社會局網站查詢。

(中時 )