派偉俊（小派）13歲進入杰威爾音樂做訓練生，15歲發行個人首張EP《我的時代》，暌違五年，本月將推出首張創作專輯《燥熱》。拍攝新歌〈蝴蝶〉MV當天，派偉俊和團隊頂著38度高溫在海邊補捉吊鋼絲畫面，原本擔心在空中要呈現導演想要的肢體動作很難，好在派偉俊之前有吊鋼絲經驗，一點都沒有怕高的感覺；過程中除了小派之外，所有團隊成員都曬到脫皮，導演開玩笑表示大家真的跟「蝴蝶」一樣都蛻變了，唯獨最無法遮陽、離太陽最近的派偉俊，在工作人員用心塗抹防曬油下完全沒曬黑！。

發片之際，派偉俊提到距離自己的第一首單曲〈保護你〉已超過五年，這些日子對於他來說，無論生活或音樂，一路上跌跌撞撞，也曾因為學業在音樂創作上幾乎算是停滯了兩年，好在有身邊友人及不離不棄的粉絲們的支持，讓他在低潮感受到做音樂不容易的時候依然堅持挺住。《燥熱》對他而言是一個新的起點，從以前經常一個人關在公司編曲室裡頭做音樂，到現在擁有許多在音樂上志同道合的朋友一起創作玩音樂，這次更邀請金曲製作人Starr Chen陳星翰及剃刀蔣RAZOR與名作詞人黃俊郎一同製作，派偉俊也全程參與企劃與討論，從音樂創作、錄音配唱以及ＭＶ拍攝剪輯等，每個環節都注入他對於音樂的想像與期待。

派偉俊即將推出首張專輯。（杰威爾提供）

(中時 )