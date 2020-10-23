許多人不喜歡淡而無味的水，若日常生活以茶代水，會對健康造成負擔嗎？會不會增加結石風險呢？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，這個問題目前尚無定論，茶葉中的草酸成分的確有可能增加草酸鈣形成的可能，但是目前亦有不少研究指出綠茶有助於抑制結石形成，亦可降低腎結石風險；因此，提醒民眾日常喝茶還是以適量為宜，改喝白開水對健康是最有益無害的選擇。

綠茶含有強大的抗氧化作用，是公認的健康飲品之一，若是整日以茶代水，會不會增加腎結石的風險呢？黃建榮醫師表示，茶中含有草酸成分，過量攝取的確有可能增加草酸鈣形成的風險，因此坊間一直有「常喝茶會增加腎結石」的說法。然而，近年卻有不少研究持相反立場，認為綠茶具有強化的抗氧化作用，可以抑制腎結石形成或降低腎結石風險；另有一篇2019年比較飲用綠茶以及未喝茶的民眾的結石狀況，發現並無證據證實每日喝茶會增加草酸結石的風險。

黃建榮醫師補充，即便綠茶含有多種抗氧化物質，但仍建議適量飲用為佳，而白開水對於身體代謝來說仍是最直接、有效、無害的飲品，提醒民眾勿輕忽足量飲水的重要性，也有助於預防腎結石發生。若有結石病史者，及早治療是改善病症的關鍵之一，提醒民眾若發現有腰痛、血尿等問題時，一定要積極求診、接受檢查，儘早對症治療才能避免腎臟受到不可逆的損傷。

結石相關問題，建議諮詢「泌尿科、腎臟科」。

(中時新聞網)