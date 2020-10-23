美國新一輪財政激勵方案有譜，美東時間周四美股震盪收高。蘋果iPhone 12今(23)日開賣，帶動台股開高28點至12945.12點，但隨著主力心態偏空及外資獲利調節，台股盤中遭滑鐵盧，於盤下震盪直到收盤，終場下跌18.21點或0.14%，收12898.82點，日K翻黑，成交值縮至1516.55億元，今最高站上12963.26點，最低下探至12875.23點。台股本周上漲148.45點或1.16%，周K翻紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超27.6984億元，投信買超4.4262億元，自營商買超18.4793億元，三大法人賣超4.79億元。其中，外資再度倒貨，今賣超27.7億元，本周來累計買超141.09億元，本月來累計買超374.76億元。

觀察大盤，蘋概三王偏弱，傳產逆勢走揚，題材股撐場。今日集中市場漲跌互現，電器電纜、航運及光電股包下漲幅前三名，分別收漲1.41%、1.4%及1.18%；而食品、水泥股最為疲弱，分別收跌0.58%、0.74%。貨櫃航運Q4有望淡季不淡，業者也預期明年運價維持高檔，樂看未來獲利，長榮(2603)、陽明(2609)及遠雄港(5607)備受資金青睞，分別收漲3.91%、5.26%及3.39%。權王台積電(2330)開高走低，終場下跌3元或0.66%，收452元、丟失周線；股王大立光(3008)表現相對平穩，終場上漲40元或1.27%，收3180元；鴻海(2317)於平盤上起起落落，終場小跌0.1元或0.12%，收80.7元，力守80元關口。

半導體設備出貨旺，台廠受惠，其中帆宣(6196)、辛耘(3583)小漲。大同(2371)經營權變天，市場派勝出，今恢復一般交易，早盤放量勁揚，終場上漲1.45元或6.79%，收22.8元，創今年5月以來波段新高。傳華邦電(2344)獨家供應蘋果新機NOR Flash晶片，加上先前中芯、華為遭華府制裁，轉單效應可期，刺激買單拉抬，股價火力全開，終場鎖在漲停價17.4元。封測大廠力成(6239)今年Q3每股淨利2.1元、優於預期，展望Q4業績則有望小幅成長。基本面穩健，帶動早盤開高2.9元至85.4元，最高站上88.5元，終場上漲5.5元或6.67%，收88元。此外，挾帶綠電題材的大亞(1609)、中興電(1513)、新光鋼(2031)及上緯投控(3708)紅通通。

5日RSI為58.95，10日RSI為58.04；9日K值為63.39，9日D值為66.52；20日乖離率為1.45。蘋果新機開賣，蘋概股卻表現平淡，台股開高走低。展望後市，日盛投顧分析，在萬三面前，市場追價謹慎，預期台股落在12600點至13000點區間震盪，後續可關注有新品發表的蘋果供應鏈，亦可觀望雙11、聖誕節銷售受惠股。

(時報資訊)