奇怪，為什麼有時候解出的大便很黏，黏在馬桶壁上面，沖了好幾次都沖不掉，會不會是生病了？上廁所時，有時候是很乾的綿羊便，有時候是正常金黃色、硬度剛剛好的便便，有時候的大便卻很黏，而且黏在馬桶壁，沖水幾次都沖不乾淨，這是為什麼？

高油、精緻飲食者 易使大便具有黏性

肝膽腸胃科醫師施政言表示，糞便主要的內容物是纖維，若攝取較多蔬菜、水果、穀類（糙米）等，因纖維比例高，進入腸道後就會形成「成形的糞便」。換言之，如果攝取太多高油脂、高蛋白或精製澱粉（如白米、玉米粉）的食物類型，大便就會比較黏。

現在30多歲的年輕族群，有相當高比例的人腸道缺乏彈性，健康度比40歲以上的人差，這是因為常吃速食、高油脂食物導致，反而比吃粗茶淡飯的年長者腸道來得不健康。

目前並無直接證據顯示，黏稠的大便的人得大腸癌的機率比較高，不過，由於高油脂食物本身就是致癌因子之一，因此，間接導致大腸癌或其它癌症機率可能較高，所以應多吃高纖的蔬果及多喝水，糞便的型態就會比較健康。

9公分、金黃色成形大便最健康 常便秘或拉肚子應盡快就醫

糞便完美顏色是金黃色？施政言提及，並不是每個人的大便都可以很完美，一般而言，只要顏色不要太深，淺咖啡色也算健康；若糞便在體內積很久才排出，變成深咖啡色或墨綠色則是宿便；若是柏油瀝青色，看起來黑黑水水泥巴狀，可能是腸胃道出血，要趕快就醫。

施政言解釋，健康糞便是黃色的，是因混雜了膽汁顏色，若膽管阻塞無法分泌膽汁，則會變成灰白色，這是不正常的顏色，要就醫檢查。

除了顏色外，健康的大便成條狀，長度是1截約3公分，大約要排出2～3截才達到1天正常的量；若可以把大便解得很長，每截都超過3公分，也算是正常。

大便的成分中有70～80％是水，比水的比重低，所以，健康大便應浮在水面上；至於糞便的粗細則與健康無關，與肛門括約肌力道有關，因人而異，只要解大便時不是很費力，屬於偏軟有成形即可；若解出的糞便成條狀，但有顆粒隆起狀也不好，代表水喝太少，更嚴重的狀態是變成顆粒的綿羊便狀，表示腸道太乾。

此外，有人因腸道發炎而喪失吸水功能，大便會稀散或變水狀；也有人因自律神經失調，或緊張焦慮導致交感神經與副交感神經失衡，交感神經興奮腸道蠕動慢、副交感神經興奮時蠕動過快，不協調狀態下，出現便秘或拉肚子，建議就醫檢查原因。

正常排便至少2天1次 嚴重便祕可能是先天腸道過長導致

施政言指出，醫學上定義「排便少於3天1次是為便秘，大於1天3次以上則是腹瀉」。但他認為，人吃了3餐後，最理想的狀態是吃入的食物要在24小時內排出，因此，最標準的解便頻率應是每天都要排出，頂多2天就要解便，超過2天以上就算便秘。

臨床上，有的1週才上1次，甚至1個月都幾乎沒解便，即便有排，量也非常少，造成如此嚴重便秘，除了飲食問題外，有的患者是先天腸道過長所導致。

體內過濕大便也會黏 日常這樣做改善腸道健康

要有正常的大便習慣，施政言強調，一定要維持「3高」──運動量、纖維量和水分量要夠多，並常按壓腸道、按摩肚子或補充益生菌，來保持腸道健康。

另外，有中西醫雙執照的施政言，從中醫角度來看大便過於黏稠的問題，認為可能是體內濕氣或濕熱過盛，或經常吃燥熱的食物等所導致，可以服用清熱去濕的「平胃散」來加以改善，或多吃紅豆、綠豆、薏仁等穀類也能幫助去濕，經調節飲食和體質後就會改善。

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(中時新聞網)