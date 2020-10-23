大同經營權易主，林郭文艷對林文淵提3疑點，指控其出任董座的台苯（1310）經營不善。對此，台苯反駁表示，2019年公司EPS1.67，配發現金股息1元。2020年首季因新冠肺炎疫情重創油價，石化行情重挫，每股虧損0.59元，但第二、三季皆轉虧為盈，第四季營運持穩推進。

此外，面對林郭文艷陣營質疑大同存在中資干擾威脅，以及林文淵已身兼東森電視、台苯董座，能否專注大同改革。林文淵回應，自己擔任東森電視、台苯董座已有年餘，企業、經營團隊都穩健運作，相關公文決策更都傳達自身手機，進行即時電子化掌控、裁決，對公司運作從未有拖累。因此，若出任大同董事長後，短期將會花較多時間，聚焦大同改革、重生計畫。

至於中資威脅，林文淵說，目前排除政府查出的中資持股後，大同王光祥陣營仍具主導地位，對企業經營權沒有影響。後續除有主管機關主導認定、處置，自己也會與政府同步，展開內部監督、管控，力保大同企業免於中資干擾，穩健發展。

台苯指出，林文淵董事長於2019年元月上任後，用心經營本業，投入苯乙烯（SM）產線去瓶頸工程，目的為改善生產製程，降低生產成本，另積極整頓轉投資事業，以減少業外虧損，108年公司EPS為1.67，每股配發現金股利1元。

2020年第一季由於「2019冠狀病毒病（COVID-19）」全球大流行，油價崩跌，布蘭特原油價格於2020年2月19日的每桶59.72美元，急速下跌至2020年4月21日的每桶9.12美元，之後才止跌回升，同時造成SM市場全面崩跌，全球石化公司營運均受影響。

台苯更因今年SM隨新產開出，產業處於供過於求，報價行情相對弱勢，第一季營運EPS為-0.59元，但第二、三季皆轉虧為盈。第四季預計隨全球經濟回溫，油價回升，且公司持續提高生產效率，降低工繳成本達10％，營運將日趨好轉。

台苯強調，林郭文艷的偏頗資訊指控，抹殺經營團隊及全體員工之努力，公司深表遺憾，特發聲明澄清，避免投資人視聽遭不當誤導。

(工商 )