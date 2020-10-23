科技不斷進步，測試違規的器材也變得更好。台中市警察局局長室在粉專發文分享，民國57年和現在警察抓超速的對比圖，並分享當年的罰款落在200元以下，現在最高則可罰到2萬4千元台幣，引發網友熱議，多麼痛得領悟，就薪水沒漲。

台中市警察局局長室在臉書粉專《TCPB局長室》發文，照片是歷史的發聲筒；從古今照片對比，可發現各種演變脈絡。隨著時代進步，警察制服、裝備、警用車、制度和法規不斷變化，唯一不變的就是「違規人的僥倖態度」和「收到罰單的悔不當初」。

《TCPB局長室》指出，民國57年頒布的《 道路交通管理處罰條例》，當年超速罰款是50元以上至200元以下，至今多次修法之後，罰款金額調整成新台幣1200元至2400元，若是超速六十公里以上，罰款金額更可能高達新台幣24000元。

此外，貼文中也附上一張梗圖表示，「時代在變，『薪』痛不變」，民國57年的警察裝備笨重又簡陋，為測車輛是否超速，手上還得扛著一台大單眼來檢測；52年過去，警察測速的工具也改成較簡便「雷射測速器」。

今昔對比圖引發網友熱議，「我的媽呀筆者也是六年級生」、「52年前的200元很大」、「多麼痛得領悟」、「小編好有梗」、「民國57年，一碗陽春麵好像5元，現在一碗要多少？」，但也有人抱怨，「怎不說薪水不變」、「罰單漲6倍之多，房價、健保也跟上。嘆！不見苦民，離與時俱近遠矣，只有勞工薪資，猶未跟上遜斃啦！」

(中時新聞網)