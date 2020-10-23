桃園市楊梅警分局破獲祝男等人改造槍枝工廠，桃園市長鄭文燦前往慰問。（賴佑維攝）

桃園市楊梅警分局日前接獲線報，指祝姓男子在家改造槍枝販售，警方組成專案小組調查，查獲仿貝瑞達手槍1支、改造子彈7顆、獵槍2支、改造槍枝半成品2支及槍枝零組件1批，二級毒品安非他命兩包含袋重36.77公克。桃園市長鄭文燦23日前往慰勉，表揚警方辛勞。

鄭文燦表示，警方接獲線報，新竹縣境內有名祝姓男子於家中從事改造槍枝並販賣。因此楊梅分局草湳派出所及偵查隊在警察局長陳國進的指揮下，成立專案小組，循線追查並一舉查獲槍枝及毒品，成果豐碩。鄭感謝第一線敬業且有能力的警察同仁，不放棄任何線報，而是循線跟蹤埋伏，並一舉破獲。特別前來慰勉並鼓舞同仁，期盼大家持續努力，面對案件全力以赴，創造安居樂業的家園。

鄭文燦稱讚，草湳派出所在所長張傑凱的領導下，近年來績效良好；同時楊梅分局偵查隊隊長吳學安則具有十足的辦案經驗，今年也剛考上分局長專業訓練班，成功偵破改造槍械工廠案，值得鼓勵。相信每位警察同仁對於治安的努力，皆會化為市民安全的保證。

警方表示，接獲線報，指祝姓男子改造槍枝涉嫌販售，經過調查後，22日前往埋伏逮人。因祝男住處偏遠，見到門口有車，祝男隨即騎上機車要跑，但警方早已在包圍附近可逃跑路線，順利將其逮捕。全案詢後依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，後續再行追查槍枝、毒品來源及後續流向，以正不法。

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(中時 )