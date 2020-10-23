苗栗縣議員陳品安會同環保局稽查人員到場稽查，發現鑄造廠內汙染防制設備簡陋。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

該鑄造廠以回收廢鐵熔化製成圓形零件，打磨時粉塵隨著排風設備排出室外，四處飛散。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山柑里與社苓里間，有1間金屬工廠常在夜晚排放不明粉塵，附近居民形容就像下雨一樣，雖然有水灑式汙染防制設施，但煙霧仍清晰可見，工廠鄰近住宅、良田，甚至150公尺內就有1所國小，縣議員陳品安會同環保局稽查，環保局23日表示，將給予業者7天內陳述意見，否則要求停工。

縣議員陳品安指出，有民眾陳情，在苑裡山柑里與社苓里間，有1間工廠常在夜晚排放奇怪的煙霧，原以為是前方另間合法工廠出包，經會同環保局稽查人員到場稽查才發現原來後方還躲了1間非法金屬工廠，這間工廠以回收廢鐵熔化成鐵液後，再重新鑄造零件，不僅沒有操作許可，廠內汙染防制設施也很簡單。

陳品安表示，據居民指出，這間工廠排放煙塵是近1年的事，非法工廠隱身在合法廠後方，不僅涉及廢棄物回收處理登記問題，廠內設有好幾個鍋爐且有明火，設備看起來簡單，沒有完善的汙染防制設備，產製的鐵球要打磨的更圓，粉塵就直接經由一般工業用排風設施排出，非常簡陋。

陳品安說，工廠附近有民宅、有機農田，不到150公尺就有1所國小，粉塵四處飄散，嚴重影響空氣品質，希望環保局稽查後能夠盡快遏止業者行為。環保局長陳華盛23日指出，環保署已公告做這種廢鐵重製品，需取得固定汙染源設置操作許可證，將行文業者7天內陳訴意見，否則要求停工。

(中時 )