108新課綱學生上傳的學習歷程檔案，直接影響大學入學成績，某些學校行政端要求老師回報學生上傳件數統計，有些老師迫於學校壓力，強力要求學生該科學習應該做成檔案，加重老師教學負擔、孩子學習負荷。教育局表示，為避免造成學生負擔，兼顧教學品質，教育局將持續舉辦說明會

108新課綱學習歷程檔案讓師生困惑、家長焦慮，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中23日質詢指出，學校行政端要求老師讓檔案件數衝大，老師迫於壓力以記過威脅學生一定要做學習歷程，師生負擔加重，直批教育局對實況掌握不夠深入，要求加強適時溝通、釐清誤解。

張玉嬿指出，部分老師竟然以記過威脅學生，要讓檔案件數衝大，學生被怕記過，又怕成績被壓低，只好找同學代寫

，或靠校外的補習班美化；極少數老師拒絕教學壓力增加，課程素材故意不符上傳規格，還表態拒絕學生做成檔案，讓該科成績表現突出的學生大嘆不公。

謝志忠、王立任、張耀中強調，學校誤解108新課綱主旨，老師反應兩極，孩子被家長要求進學習歷程檔案補習班，花錢上一大堆營隊，孩子休閒時間減少，「多元表現」變成「多錢表現」，受苦的學生當然會生氣、抗議。

議員指出，國發會的「公共政策網路參與平台」超過8千5百個附議要求移除學習歷程檔案，教育局是政策的執行者，對各校實務推動狀況了解不夠深入，事發至今超過廿天，竟沒和各高中職校長開會座談，讓立意良善政策一再被誤解。

議員要求，家長、學生普遍不明確理解學習歷程檔案的情況，是新制度的白老鼠，教育局應該要加速讓親師生掌握新制度立意，先和高中職校方溝通，再讓高中職和大學一起開座談會，加強適時溝通、釐清誤解，才有助學生掌握學習脈絡。

教育局長楊振昇表示，市府配合中央108年課綱，請各校指導學生製作學習歷程檔案，主要目的為紀錄學習成果，鼓勵學生挖掘個人特色與潛力，透過每學年上傳資料，讓高三生升學時，能減輕一次整理大量備審資料的壓力。

為避免造成學生負擔，兼顧教學品質，教育局將持續舉辦說明會，109學年度已規畫47校入校諮輔，10月30日將邀請大學與所轄高中職對談，11月底將再舉辦學習歷程檔案說明會，邀請大學端分享對於學習歷程檔案的看法，讓高中職了解大學端在選材的評量尺規，協助學生適性入學。

(中時 )