大陸智慧機龍頭華為22日終於在線上發表會推出新一代5G旗艦機 Mate 40 系列，麒麟9000均採用台積電5奈米製程， Mate 40 Pro/Pro+搭載麒麟9000，Mate 40則搭載麒麟9000E晶片Mate 40，華為更稱該款處理器為全球最強。但美國華為禁令限制下，全球晶圓代工龍頭台積電9月14日後不再替其代工生產，有分析師指出，這款「絕版」麒麟9000庫存僅剩千萬片，就算真如華為所說處理器表現優異，庫存也敵不過有台積電加大火力供應的蘋果A14晶片。

美國政府今年5月15日宣布，只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審查通過才能放行，並在8月針對該禁令解釋，不僅是代工生產晶片，或是透過第三方廠商採購，都視為禁令的一部分，導致台積電、高通、聯發科、鎧俠、Sony等海外半導體廠商，甚至是大陸晶圓代工龍頭中芯國際都不能供貨華為。華為消費者業務執行長余承東在今年8月也坦承，今年發表的5G處理器麒麟9000將成為「絕版」。

不過，日前美國商務部允許AMD、英特爾等處理器廠商供貨華為，預料華為的筆電業務能繼續營運無虞，然而，華為5G基地台晶片、行動裝置處理器晶片則持續由供應廠商申請出貨許可，但根據去年華為遭列實體清單，供應商同樣申請出貨許可卻遲遲未有下文來看，恐怕無法一時半刻解決問題。

據陸媒《證券時報網》報導，分析師黃海峰指出，華為絕版的麒麟9000庫存量約為1000萬片，代表華為Mate 40系列手機約有1000萬支的庫存量，或許能支撐半年左右，接下來華為的旗艦級手機將面臨巨大挑戰。華為前幾代的旗艦機包括去年遭到實體清單制裁後所發表的Mate30系列，銷售量都已突破千萬支。

余承東在22日發表會後談及華為營運現況，指稱華為處境相當艱困，面對美國禁令威脅下，該公司仍持續藉由創新，以最新技術提供消費者產品給予最佳體驗。

余承東表示，其他廠商才剛推出5G手機，華為已經出到第三代5G手機了，並提到麒麟9000的5G速度是同類產品2倍，AI性能為同類產品2.4倍，電晶體數量更是比蘋果A14仿生晶片多30%、達150億以上。相機方面，依舊與Leica合作Mate 40/ Pro採用3鏡頭，Mate 40 Pro+採用5鏡頭。Mate 40系列則搭載OLED曲面螢幕，全系列具備90Hz螢幕更新率、240Hz觸控反應率。

(中時新聞網)