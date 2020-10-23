真好玩(8491)今年下半年繼《天啟紀元》在台韓兩地開出亮眼成績後，將再推出最新3D武俠大作《九州幻想M》，預計11月下旬正式在台上市，添營運動能，明年第1季續推韓國市場，搶佔韓國遊戲商機。

《九州幻想M》是《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新力作，蘊含著豐富的遊戲劇情與龐大的世界觀，有別於其他MMO，突破遊戲視覺上限，提供玩家全新視覺感官的震撼。

真好玩董事長周玄昆表示，《九州幻想M》目前正在進行小型的市場菁英測試，玩家反映相當熱烈，市場期待度相當高。目前小型菁英測試中，不管是玩家登錄率、留存率、付費率，甚至遊戲停留時間等，比過往營運的遊戲數據反應更加良好，皆呈現明顯成長曲線，預期遊戲上市將可有效貢獻營收。

根據APP ANNIE最新發表的報告中顯示，全球因疫情關係，2020年各季度遊戲下載及營收皆有明顯的成長，2020年第3季全球移動遊戲下載量超過140億次，玩家透過App Store及Google play兩大平台付費金額超過200億美元，其中以角色扮演遊戲及策略類型遊戲為最大宗。而玩家停留於遊戲時間亦呈正比成長，每月使用遊戲時間年增25％。

周玄昆指出，全球手遊市場的玩家數及營收皆不斷成長，今年積極調整營運及行銷策略，下半年度推出的遊戲皆獲得不錯的市場成績，未來將持續貫徹大數據獲利模型原則，以「自研產品推向全球市場力求突破」、「代理遊戲穩定獲利」及「跨界增值業務開創營收新模式」三大策略再創獲利高峰。

(時報資訊)