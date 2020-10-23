澳洲航空公司（Qantas Airways）周五宣布，因新冠肺炎疫情導致澳洲省界關閉，公司第一財季獲利損失1億澳元（相當於7100萬美元），第二財季業績也將受到衝擊。

澳洲航空執行長Alan Joyce在年度股東大會上表示，因省界關閉，該航空公司的正常國內運量已跌至不到3成，遠不及先前預估的6成。如果昆士蘭省向該國人口最多的新南威爾斯省開放邊界，到聖誕節的國內運量可能回到5成。

他表示，如果除西澳大利亞省以外所有各省都開放邊界，澳洲航空的淨自由現金流可望在下半年轉為正值。

澳洲鄰國紐西蘭未實施國內邊界限制，紐西蘭航空的運量達到疫前水準的近85%。

澳航所有國際航班幾乎都已經停飛，該公司周五表示，仍約有1.8萬名員工繼續領取政府津貼，而非一般薪資。

澳航董事長Richard Goyder表示，從紐西蘭開始，「旅遊泡泡」計畫出現一些正面的跡象，可能讓澳航飛往疫情爆發前未服務過的目的地，如韓國、台灣與幾個太平洋島嶼。

澳洲航空此前已宣布擬裁員8,500人，約為其疫前總人力的近30%。

(時報資訊)