美國激勵案協商取得進展的跡象帶動隔夜華爾街股市收高，以及部分投資人不願在下周發布一連串財報前大舉布局，周五日本股市小漲作收。

周五日經225指數收漲0.18%，為23,516.59點。東證一部指數收漲0.34%，為1,625.32點。兩大指數本周來都上漲逾0.45%。

在11月初的美國大選逼近之際，日本市場對美國的最後一場總統辯論會反應平淡。

個股方面，三菱重工大漲逾6.5%，路透社報導，因疫情重創航空需求，該公司將暫停開發日本第一架國產噴射客機SpaceJet。

線上遊戲開發商Nexon股價飆漲逾17%，盤中一度站上漲停，媒體報導該公司將取代FamilyMartCo成為日經成分股。其他將因此落榜的公司Kakaku.com與Zozo均重挫逾7%。

日立建機（Hitachi Construction Machinery）跌近17%，表現最疲弱。媒體報導日立考慮出售部分對該公司的持股。

受英特爾盤後股價重挫拖累，半導體公司東京威力科創與愛德萬測試分別跌2.74%和1.08%。英特爾上季業績表現好壞不一，營收獲利大致符合市場預期，但利潤大幅萎縮。

(時報資訊)