英特爾（Intel）周四（22日）公布第3季財報，儘管獲利達到預期，但數據中心業務出現疲弱跡象，拖累盤後股價重挫逾10%。值得注意的是，執行長Bob Swan表示，英特爾明年1月將決定是否將7奈米轉單、外包給台積電，並強調「對台積電的能力非常有信心」。

Swan在法說會上表示，英特爾7奈米製程進展相當順利，之前卡關問題已找到修正方法。他們將在今年底、明年初之間，來評估是否採購更多7奈米設備或透過外包增加產能。

他說，英特爾不論是自家生產或交由第三方代工廠，將以排程掌控性、產品效能和經濟效益等三大標準來做評估。

Swan透露，英特爾明年1月將做出決定，7奈米製程是否外包或轉單，並強調對台積電的能力非常有信心，應該能成功移植英特爾製程，並進一步強化市場競爭優勢。

英特爾第3季獲利小跌4.6%至183.3億美元，略高於市場預期的182.5億美元，每股盈餘1.11美元，符合市場預期，但數據中心業務衰退令人擔憂，繼連兩季成長後，上季暴跌47％，收入下滑7％至59億美元，遜於市場預期，營益率由49％降至32％。

由於疫情使遠距上班、上課需求提升，帶動筆記型電腦買氣，英特爾PC事業晶片銷售躍升，收入成長1%至98億美元，優於市場預估90.9億美元，但因利潤較低，使其第3季營業利益率從去年同期的44%降至36%。

雖然英特爾今年營收可達753億美元，預估成長5%，並創下歷史新高，但第4季財測同樣不算樂觀，營收和利潤可能受到壓抑。

(中時新聞網)